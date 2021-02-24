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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد هروب المستثمرين.. «أفيفا» الإنجليزية للتأمين تنسحب من تركيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:40 م
شركة أفيفا
شركة أفيفا
أمينة ذكى
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أنهت شركة "أفيفا" الإنجليزية العملاقة في مجال التأمين نشاطها في تركيا مؤخرًا، بعد أن باعت حصتها في شركة أفيفاسا (Avivasa) التركية، إلى شركة أجياس (Ageas) ومقرها في بلجيكا.

وأوضحت جريدة «KRT» التركية، أن قطاع التأمين في تركيا شهد تطورات كبيرة كان آخرها بيع شركة "أفيفا"، وهي شركة تأمينات بريطانية عالمية حصتها في شركة أفيفاسا التي تبلغ بنسبة 40%، وتشاركها شركة صابنجي التركية، وقامت ببيع الحصة لصالح شركة أجياس وهي شركة بلجيكية.

وقالت الجريدة، أن الشركة أعلنت عن عملية البيع، في بيان رسمي نشر على منصة الإفصاح العام، أمس الثلاثاء، وكشف أن قيمة الحصة المباعة تبلغ 72 مليون ليرة تركية.

يذكر ان هروب المستثمرين الأجانب من الأسواق التركية، يأتي بسبب انهيار الليرة التركية المستمرة أمام الدولار الأمريكي بسبب سياسات المركزي التركي الذي يسيطر عليه أردوغان.

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