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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصدر قضائي: إخلاء سبيل صاحب مركب مريوط مراعاة لظروفه الإنسانية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:39 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قال مصدر قضائي، إن قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل صاحب مركب مريوط الغارقة، جاء لمراعاة الظروف الإنسانية التي يمر بها وهي الصدمة العصبية لفقده زوجته، وأحد أبناءه في الحادث، إضافة إلى أن باقي الضحايا من أبناء عمومته.

كانت نيابة العامرية ثان بالاسكندرية، قررت إخلاء سبيل صاحب المركب بضمان محل إقامته، لعدم وجود شبهة جنائية حول حادث غرق 14 شخصًا وإصابة 4، بعد حجزه على ذمة تحريات المباحث.

كما قررت النيابة استدعاء جميع المصابين لسرايا النيابة لسؤالهم عن الواقعة، واستعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وسرعة تكثيف اعمال البحث عن المفقودين وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.

وكشفت معاينة فريق النيابة أن الموقع الذي شهد الحادث عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها أعمدة خشبية صغيرة لتثبت الشباك، بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية لصيد الاسماك، وتبين من الفحص أن المركب الغارق مصنوع من الخشب والفايبر، ويوجد به كسر بالطول أسفل القاع وآخر من الجانب وهو يعتبر أكبر حجما قليلا من "الفلوكة" ومن الصعب استيعاب أكثر من 6 أفراد.

كان ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم محمد عطية حميدة، صاحب مركب بحيرة مريوط، التي تسببت في غرق أسرة كاملة، بعد تعافيه بالمستسفى، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيل الحادث.

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