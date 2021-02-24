سفير الفلبين يتغزل في «مانجة الإسماعيلية»: تحظى بشهرة عالمية

حرص سولبيشيو كونفيادو، سفير الفلبين بالقاهرة، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، على تفقد مزارع المانجو الإسمعلاوي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة، اليوم الأربعاء.وقال سفير الفلبين بالقاهرة، إن مذاق المانجو الإسمعلاوي لايقاوم، فهي مختلفة عن أي مانجو في أي دولة أو محافظة آخرى في مصر، وتحظى بشهرة عالمية، مضيفًا أنه سيأتي للإسماعيلية في موسم حصاد المحصول.وقال كونفيادو، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، إن مصر والفلبين متشابهتان في بعض الأمور خاصة فيما يتعلق بالتعداد السكاني، وأن هناك سلعًا كثيرة يمكن أن يتم من خلالها رفع معدلات التبادل التجاري، مثل السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وبعض الحاصلات الزراعية.وأشار السفير الفلبيني، إلي تطلعه لتحقيق التعاون المشترك بين الفلبين ومحافظة الإسماعيلية، لافتا إلى حرص دولته على توطيد الروابط مع الدولة المصرية التي تشهد إنجازات ومشروعات عملاقة.