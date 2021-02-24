الحكومة التركية ترفع أسعار الديزل ابتداء من الخميس

أكدت مصادر بقطاع الوقود في تركيا، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقل موقع «جمهوريت» التركي، أن حكومة أنقرة قررت رفع أسعار الديزل بواقع 20 قرشًا على اللتر الواحد اعتبارًا من الخميس المقبل.وقال موقع «جمهوريت» التركي: إن لتر الديزل يباع بمتوسط ​​6.60 ليرة في إسطنبول، و6.67 ليرة في أنقرة، و6.74 ليرة في إزمير، يأتي هذا فيما تختلف الأسعار التي تحددها شركات التوزيع بشكل طفيف حسب الشركات والمدن بسبب المنافسة.يذكر ان ارتفاع الاسعار يأتي في الوقت الذي يعاني فيه الاتراك من سوء المعيشة وتدهور الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة وحالات الانتحار.