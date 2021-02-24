انطلاق ووصول 108 رحلات بمطار القاهرة غدًا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدا الخميس، 108 رحلات دولية وداخلية وتجارية لنقل ما يقرب من 20 ألف راكب بمختلف الجنسيات قادمين على مختلف شركات الطيران العربية والأفريقية والمصرية والعالمية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية والداخلية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.وكان مطار القاهرة الدولي قد حصل خلال الفترة الماضية، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، ما يساهم في زيادة الحركة الركابية والجوية خلال الفترة المقبلة.