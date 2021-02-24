وفقا للقانون.. ثبوت نسب المولود لأمه بثبوت واقعة الولادة

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.واستحدث المشروع الجديد نصا يوضح أقل مدة للحمل التي يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنه ميلادية ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملا.ويثبت نسب الولد من الزوج فى الزواج الصحيح إن مضي علي عقد الزواج أقل مدة للحمل، ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع محسوس، استمر من وقت العقد إلي ظهور الحمل أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر، كما تضمن المشروع النص علي ثبوت النسب من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد الولد لـ6 أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي.وإذا ولد بعد التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضي سنه ميلادية من تاريخ التفريق.واستحدث المٌشرع نصا يتعلق بحالات إثبات النسب، مفاده ثبوت نسب كل مولود إلى أمة بمجرد ثبوت واقعة الولادة دون قيد أو شرط.كما نص المشروع علي ثبوت النسب للأب بالفراش مع مراعاة مواد النسب في القانون ومنها أن تلد الزوجة بعد أقل من 6 أشهر ميلادية وقبل أقصي مدة له سنه ميلادية.كما استحدث المشرع نصا يوضح أن ثبوت النسب بإقرار الرجل أبوته لمجهول النسب ولو في مرص الموت مالم يكذبه العقل.