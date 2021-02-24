بتشديد إجراءات الوقاية.. «تعليم دمياط» يستعد لبدء امتحانات النقل

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، أثناء إجراء امتحانات النقل المجمعة بداية من يوم السبت المقبل 27 فبراير الحالي، وتشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.وأوضح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية قامت بوضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز، مضيفا أنه قد تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس والتأكد من تشغيل كافة المرافق والإنارة.ونوه إلى العمل على توفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وحفاظًا على استمرار العملية التعليمية، مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.