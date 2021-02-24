رئيس البنك الزراعي: نسعى لتمويل مشروعات بكفر الشيخ والدقهلية

أعرب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن تطلع البنك لتمويل عدد من المشروعات التنموية في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، في إطار الدور الوطني الذي يقوم به لدعم وتمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في كافة المحافظات.وأكد «فاروق»، في بيان اليوم الأربعاء، أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية من المحافظات التي يعول عليها كثيرا في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والحيواني والداجني والسمكي والصناعات المرتبطة بها، مشيرًا إلى الأولوية في المشروعات التي سيتم البدء في تمويلها في المحافظتين هي المشروعات تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات في قطاع الزراعي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها وتؤدي لتوفير فرص عمل للشباب فضلًا عن دعم صغار الفلاحين والمنتجين في القطاع الزراعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتنمية قرى الريف المصري، وفي إطار رؤية ودعم محافظ البنك المركزي طارق عامر لتعزيز دور البنك في تحقيق الشمول المالي ودعم القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به تحقيقا للتنمية المستدامة.وأشاد بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي مع البنك الزراعي المصري، فيما يتعلق بمجالات العمل المشتركة بين الوزارة والبنك، مثمنًا دور الوزير في إطلاق خطط التطويرالتي يشهدها البنك حاليًا وحرصه على ان يؤدي البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات القطاع الزراعي بما يدعم الاقتصاد الوطني.ولفت إلى أن البنك سيعمل على تمويل مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكي واعادة تدوير مخلفات قش الأرز والإنتاج الداجني والحيواني والتحول لنظم الري الحديث والمكينة الزراعية ومراكز تجميع الألبان والبيوجاز، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية.وشدد على حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتمويل صغار المزارعين والمربين كهدف أساسي للبنك الزراعي المصري؛ ليبقى دائما هو البنك الأكثر قدرة وحرصا على على تقديم خدماته التمويلية، ووضع كافة إمكانياته في خدمة المزارع المصري والتنمية الريفية كاشفا عن قيام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل للمرة الثانية، بنسب تتراوح بين 20 و50 % خلال عام واحد لمساعدة صغار الفلاحين على تحمل تكاليف الانتاج.جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية على خلال الأسبوع الجاري، والتقى خلالها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظتين.