كيف واجه قانون الأحوال الشخصية الجديد دعاوى إنكار النسب الكيدية؟

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.واستحدث التشريع نصا تنظيما وتقليلا لنسبة دعاوى إنكار النسب الكيدية التي ترفع أمام المحاكم، على أنه يجوز للرجل في جميع الأحوال، أن ينفي عنه نسب الولد الذي يمكن نسبه إليه بالفراش في زواج صحيح قائم أو منته أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، خلال 7 أيام من وقت الولادة إن كان حاضرًا أو العلم بها إن كان غائبا وبشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا وألا يكذبه دليل قطعي.