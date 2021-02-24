منح الأطقم الطبية وأسرهم زيارات مجانية للمتاحف والمواقع الأثرية

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار منح الأطقم الطبية وأسرهم (بحد أقصى 3 أفراد) مرافقين زيارة مجانية لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، خلال عام 2021.ويتم تنفيذ القرار مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بها.يأتي ذلك تقديرا للدور العظيم الذي تقدمه الأطقم الطبية للمجتمع، وخاصة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.