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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استمرار إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى الانفتاح العلمي والبحثي وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية والبحثية فى مختلف دول العالم ، وذلك بما يضمن تطوير البرامج التعليمية وإثراء الحركة البحثية داخل كافة كليات الجامعة .

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استمرار إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى الانفتاح العلمي والبحثي وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية والبحثية فى مختلف دول العالم، وذلك بما يضمن تطوير البرامج التعليمية وإثراء الحركة البحثية داخل كافة كليات الجامعة.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن نجاح الجامعة فى الاستفادة بنظام التعليم الهجين في عقد تعاون مشترك مع نخبة من كبار الأساتذة الدوليين فى مجال الصحة الإنجابية وذلك فى تقديم برنامج علمي لطلاب الدراسات العليا بقسم النساء والتوليد بكلية الطب من الدارسين بمرحلتى الماجستير والدكتوراه وذلك عن بعد إلكترونيًا، وهو ما يُعد خطوة هامة واستثمار لفوائد نظام التعليم الهجين وتجربة مميزة يمكن تطبيقها فى أكثر من كلية خلال الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن البرنامج العلمي يمتد على مدار 4 شهور يتضمن تقديم 12 محاضرة علمية لثماني محاضرين من كبار المتخصصين ومجال الصحة الإنجابية وذلك بجامعات كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الدكتور طارق الحسينى رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط أن البرنامج تم عقد بالتعاون مع الدكتور محمد على بدوى أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط والمعار حاليًا للعمل كرئيس لوحدة الصحة الإنجابية بجامعة برتش كولمبياد بكندا، كما يتضمن مشاركة من الدكتورة فاتن فاروق الأستاذة بقسم النساء والتوليد جامعة أسيوط، مضيفًا أن برنامج العلمي يقدم مجانًا وشهدت المحاضرة الأولى حضور إلكتروني من نحو 800 باحث متخصص من مختلف الجامعات لأكثر من 500 باحث من المتخصصين فى هذا المجال من جامعة أسيوط.

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