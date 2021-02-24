الغرف التجارية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وأوكرانيا

اتفق اتحاد الغرف التجارية مع جنيدى شيزيكوف، رئيس اتحاد الغرف الأوكرانية أثناء زيارته للقاهرة، على تنظيم عدد من الفاعليات لتنمية العلاقات الاقتصادية والربط بين الشركات من الجانبين فى مختلف القطاعات.وقال المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد، إن تلك الفعاليات ستبدأ بموتمر افتراضى ولقاءات ثنائية 18 مارس، يليها منتدى الأعمال المصرى الأوكراني الذى يعقد أبريل المقبل بالقاهرة، بالتزامن مع الاجتماع الثامن اللجنة الوزارية للتعاون الاقتصادى والعلمى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، يليها ملتقى متخصص للزراعة والصناعات الغذائية بالقاهرة يشارك به وفد من اتحاد المزارعين الأوكرانى، ثم يختتم بتظيم وفد مصري لأوكرانيا فى شهر يونيو المقبل، مع زيارة وزير الخارجية سامح شكري.وأكد العربى أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بدر عبد العاطي، وسفير مصر بأوكرانيا أيمن الجمال، وإيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بمصر، والذين شاركوا فى اللقائات التنسيقية.وأوضح أن الهدف من تلك الفعاليات هو تحقيق التوازن فى الميزان التجارى الذى تجاوز 2.6 مليار دولار ويميل لجانب أوكرانيا بسبب واردات القمح، وكذا جذب الاستثمارات الأوكرانية في مصر التى تجاوزت 400 مليون دولار فى قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة، بخلاف الاستثمارات فى استكشاف واستخراج النفط والغاز بأكثر من 500 مليون دولار فى عدة حقول نفطية في منطقة علم الشاويش على الحدود مع ليبيا، وكذا تنمية السياحة، حيث تتربع أوكرانيا الأن على قمة السياحة الوافدة لمصر بأكثر من 727 ألف في 2020 أثناء جائحة كورونا، حيث كانت من أوائل الدول التي عادت إلى مصر في شهر يوليو الماضي بمجرد عودة الطيران من جديد بعد غلقه، بعشرات الرحلات يوميا إلى الغردقة وشرم الشيخ وثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا من كييف إلى القاهرة، ونتوقع زيادة عدد السائحين فى 2021 ليتجاوز ارقام 2019 التى تجاوزت 1.5 مليون سائح، واحتلت فى ذلك العام المركز الثانى بعد ألمانيا.وأكد العربي أن أن مصر هى الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذى سيتنامى مع توجه الشركات الأوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الأسواق الإفريقية من خلال التصنيع المشترك.وأضافأن هناك أكثر من 5000 مواطن أوكراني يعيشون في مصر، كما أن هناك أكثر من 3500 طالب مصرى يدرسون بالجامعات الأوكرانية ذات المركز المتقدمة عالميا.وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن المنتدى الافتراضى 18 مارس سيركز على التعاون فى قطاعات الزراعة والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية والبترول والغاز والاستثمار والتصنيع المشترك بغرض إعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 3.1 مليار مستهلك في إفريقيا والوطن العربى والاتحاد الأوروبى وأمريكا الجنوبية.وأشار عز إلى أن المنتدى سيتحدث به رؤساء الاتحادين المهندس إبراهيم العربي وجنيدى شيزيكوف، ثم سفراء الدولتين أيمن الجمال وإيفهين ميكيتينكو، ثم نواب وزراء الخارجية بدر عبد العاطى وديميتريو سينيك، ثم نواب وزراء التجارة إبراهيم السجينى وتارار كاشكا، ثم وزراء التموين الدكتور على المصيلحى وأولجا تروفيماسيفا، ثم رؤساء لجان الحبوب اإسلام سالم ونيكولاى جوراتشوف، ثم رؤساء لجان الأدوية والمستلزمات الطبية على عوف وفلاديسلاف ستراشنى، ثم عرض تقديمى عن فرص التعاون الثلاثى والاستثمار من رئيس هيئة الاستثمار الأوكرانية سيرجى تسيفكاش وأمين عام اتحاد الغرف التجارية.وأوضح أن الشركات من الجانبين ستقوم بتقديم نفسها فى نهاية المنتدى وسيتم عقد لقائات ثنائية لتشبيك الشركات بهدف خلق تحافات تجارية واستثمارية.