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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الوادي الجديد»: رفع درجة الاستعداد لامتحانات النقل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها استعدادا لامتحانات سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وكذا الصفين الأول والثاني الثانوي وللتعليم الفني ومدارس التربية الخاصة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقال النيلي، إنه يجرى تعقيم وتطهير جميع المدارس على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال طلابها مطلع الأسبوع المقبل لآداء الامتحانات، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد إجراء الإمتحانات بصفة يومية، موجها بضرورة توفير المناخ الملائم والهدوء للطلاب داخل اللجان وبما يضمن آداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وتذليل أي عقبات أو مشكلات إن وجدت على الفور، مشيرا إلى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا على سلامة طلابنا وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

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