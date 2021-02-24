فلسطين تسجل 1391 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 5 وفيات و1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1038 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء - بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.