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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعفاء مستأجري البازارات بالمواقع الأثرية من إيجار مارس وأبريل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:39 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين ومها صلاح
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وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على الإعفاء التام لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، من دفع القيمة الإيجارية عن شهري مارس وأبريل 2021، ليكون بذلك استمر هذا الإعفاء لمدة ما يقرب من عام.

وكان مجلس الإدارة قرر إعفاءهم من قبل من دفع القيمة الإيجارية عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس 2020، ثم تم مد هذا الإعفاء حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، ثم حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، ثم حتى نهاية شهر فبراير 2021.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي والعاملين به ولا سيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقديرا للدور العظيم الذي تقدمه الأطقم الطبية للمجتمع وخاصة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد وافق مجلس الإدارة أيضا على منح الأطقم الطبية وأسرهم بحد أقصى 3 أفراد مرافقين زيارة مجانية لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، خلال عام 2021 مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بها.

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