محمد عدوية: قبل تقديمي لـ «حكاية روح» رفضها أكثر من فنان

محمد عدوية: قبل تقديمي لـ «حكاية روح» رفضها أكثر من فنان
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:25 م
أمير محمد خالدطباعة
حل الفنان محمد عدوية، ضيفًا على برنامج " اصحي بإينرجي"، مع زهرة رامي، عبر راديو إينرجي 92.1.
و قال الفنان خلالال البرنامج، "2020 فرقت معايا في إني قربت من ربنا أكتر وبقيت أقعد مع العيلة أكتر
2020، وعلى مستوى الشغل كانت سنة حلوة بالنسبة لي قدمت العديد من الأعمال الفنية وتصوير للإعلانات، واستطعت فسيها أن أدمج بين الشرقي والغربي ومن هنا بدأت النقلة والاختلاف في الأعمال التي أقدمها، وتابع اسمع الكثير من أنواع المزيكا المختلفة المقدكو حول العالم شهادتي مجروحة في والدي أحمد عدوية أصف والدي دائمًا بالاستاذ".
و تابع محمد عدوية، أرى أن أحمد عدوية "مفيش زيه" لاأن خامة صوته مختلفة جدا، ولا يوجد أي حد يقدم المقامات مثله، وأشار إلى أن أغنية "حكاية روح" اترفضت من أكثر من مطرب لأنهم خافوا يغنوها لما عرضها عليهم الشاعر محمد عبد الجابر، لكن لما عرضها عليا وافقت على الفور، يوجد في الوطن العربي أنواع مختلفة من المزيكا ويتميز بأصالة المقامات، أجد إنه لا يوجد شخص يصلح لتقليد شخص آخر".
يشار إلى أن الفنان طرح مؤخرًا أغنيته "مش بالساهل" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتقول كلمات الأغنية:
نقابل حد يستاهل، زمن بيعلّي في الجاهل، وبيرخص ولاد الناس.. شوفتوا الخيبة، بقوا بيتباهوا بالعيبة، سلامة النية دي مصيبة، مبتجبش إلا وجع الراس.. والطيبة بتترد بقسوة، ناس ياما بتطلع ولا تسوى وميتعاشروش.. يحترموك بس عشان قرشك، وعينهم بتبص في كرشك مبيتكسفوش"، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبدالمنعم.
و قال الفنان خلالال البرنامج، "2020 فرقت معايا في إني قربت من ربنا أكتر وبقيت أقعد مع العيلة أكتر
2020، وعلى مستوى الشغل كانت سنة حلوة بالنسبة لي قدمت العديد من الأعمال الفنية وتصوير للإعلانات، واستطعت فسيها أن أدمج بين الشرقي والغربي ومن هنا بدأت النقلة والاختلاف في الأعمال التي أقدمها، وتابع اسمع الكثير من أنواع المزيكا المختلفة المقدكو حول العالم شهادتي مجروحة في والدي أحمد عدوية أصف والدي دائمًا بالاستاذ".
و تابع محمد عدوية، أرى أن أحمد عدوية "مفيش زيه" لاأن خامة صوته مختلفة جدا، ولا يوجد أي حد يقدم المقامات مثله، وأشار إلى أن أغنية "حكاية روح" اترفضت من أكثر من مطرب لأنهم خافوا يغنوها لما عرضها عليهم الشاعر محمد عبد الجابر، لكن لما عرضها عليا وافقت على الفور، يوجد في الوطن العربي أنواع مختلفة من المزيكا ويتميز بأصالة المقامات، أجد إنه لا يوجد شخص يصلح لتقليد شخص آخر".
يشار إلى أن الفنان طرح مؤخرًا أغنيته "مش بالساهل" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتقول كلمات الأغنية:
نقابل حد يستاهل، زمن بيعلّي في الجاهل، وبيرخص ولاد الناس.. شوفتوا الخيبة، بقوا بيتباهوا بالعيبة، سلامة النية دي مصيبة، مبتجبش إلا وجع الراس.. والطيبة بتترد بقسوة، ناس ياما بتطلع ولا تسوى وميتعاشروش.. يحترموك بس عشان قرشك، وعينهم بتبص في كرشك مبيتكسفوش"، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبدالمنعم.