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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد عدوية: قبل تقديمي لـ «حكاية روح» رفضها أكثر من فنان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:25 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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حل الفنان محمد عدوية، ضيفًا على برنامج " اصحي بإينرجي"، مع زهرة رامي، عبر راديو إينرجي 92.1.

و قال الفنان خلالال البرنامج، "2020 فرقت معايا في إني قربت من ربنا أكتر وبقيت أقعد مع العيلة أكتر
2020، وعلى مستوى الشغل كانت سنة حلوة بالنسبة لي قدمت العديد من الأعمال الفنية وتصوير للإعلانات، واستطعت فسيها أن أدمج بين الشرقي والغربي ومن هنا بدأت النقلة والاختلاف في الأعمال التي أقدمها، وتابع اسمع الكثير من أنواع المزيكا المختلفة المقدكو حول العالم شهادتي مجروحة في والدي أحمد عدوية أصف والدي دائمًا بالاستاذ".

و تابع محمد عدوية، أرى أن أحمد عدوية "مفيش زيه" لاأن خامة صوته مختلفة جدا، ولا يوجد أي حد يقدم المقامات مثله، وأشار إلى أن أغنية "حكاية روح" اترفضت من أكثر من مطرب لأنهم خافوا يغنوها لما عرضها عليهم الشاعر محمد عبد الجابر، لكن لما عرضها عليا وافقت على الفور، يوجد في الوطن العربي أنواع مختلفة من المزيكا ويتميز بأصالة المقامات، أجد إنه لا يوجد شخص يصلح لتقليد شخص آخر".

يشار إلى أن الفنان طرح مؤخرًا أغنيته "مش بالساهل" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتقول كلمات الأغنية:
نقابل حد يستاهل، زمن بيعلّي في الجاهل، وبيرخص ولاد الناس.. شوفتوا الخيبة، بقوا بيتباهوا بالعيبة، سلامة النية دي مصيبة، مبتجبش إلا وجع الراس.. والطيبة بتترد بقسوة، ناس ياما بتطلع ولا تسوى وميتعاشروش.. يحترموك بس عشان قرشك، وعينهم بتبص في كرشك مبيتكسفوش"، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبدالمنعم.

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