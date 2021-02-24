مقتل سيدتين فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بوركينا فاسو

لقيت سيدتان مصرعهما في انفجار عبوة ناسفة؛ أثناء مرور عربتهما شمالي البلاد، والتي تواجه هجمات لإرهابيين، وذلك وفقًا لما أعلنته مصادر محلية فى بوركينا فاسو لم تفصح عن هويتها.وقال مسئول رافضًا الكشف عن هويته- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إن عربة السيدتين عبرت على عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة "ياجا"، موضحًا أن الضحيتين كانتا من بين النازحين بسبب انعدام الأمن وعادوا إلى مناطقهم.ومن جانبه، أكد مصدر بأحد المستشفيات إصابة شخص آخر بجروح طفيفة جراء الانفجار نفسه، بينما صرح مصدر شرطي بأن عبوة ثانية انفجرت على مسافة غير بعيدة من هذه المنطقة، ولكن دون وقوع ضحايا.يذكر أن بوركينا فاسو، لا سيما المناطق الشمالية والشرقية، تشهد هجمات إرهابية خلفت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من مليون نازح منذ عام 2015.وكانت الهجمات بالعبوات الناسفة التى تصاعدت منذ عام 2018 قد أودت بحياة ما يقرب من 200 شخص.