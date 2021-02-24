النمسا تعيد 17 مهاجرًا إلى أفغانستان معظمهم من المدانين بارتكاب جرائم

أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، أنها أعادت 17 مواطنا أفغانيا إلى بلادهم.وذكرت وزارة الداخلية النمساوية، في بيان لها، أنه في إطار تدابير الحماية الخاصة تم تنفيذ عملية ترحيل مشتركة لأشخاص من الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان وقد نظمتها السويد بتنسيق مع الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية " فرونتكس"، مشيرا إلى أن إجمالي المرحلين من دول الاتحاد بلغ 37 مواطنا أفغانيا، حيث تم تسليمهم إلى السلطات في كابول.وأضاف البيان أن الاشخاص المرحلين بلغوا 17 شخصا من النمسا و12 من السويد واثنين من كل من بلغاريا والمجر وبلجيكا وواحد من كل من لوكسمبورج وسلوفاكيا.وأوضح البيان أن الأشخاص السبعة عشر الذين تم ترحيلهم من النمسا جاء تنفيذ ترحيلهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية وفحص ملفاتهم بدقة، والتأكد من سلبية قرار قبول لجوئهم إلى النمسا وبالتالي كان ترحيلهم ضرورة قانونية.وأشار البيان الى أن 11 شخصا من الـ 17 شخصا المرحلين من النمسا أدينوا بالفعل بارتكاب جرائم جنائية أثناء إقامتهم في النمسا ومنها الشروع في الاغتصاب والسرقة بالإكراه، والأذى الجسدي والتهديدات الخطيرة وتدمير الممتلكات ومقاومة سلطات الدولة وتجارة المخدرات، مشيرا إلى أنه تم إصدار حظر دخول ضدهم متعدد السنوات لحماية الأمن والنظام العام في البلاد.