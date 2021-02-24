البرلمان التركي يناقش 33 طلب رفع حصانة ضد نواب المعارضة

أعلن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، عن استلام مجلسه، 33 طلب رفع حصانة ضد نواب المعارضة، منها 9 طلبات ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وفقًا لما نقله موقع «أفرنسال» التركي.ووفقا للموقع التركي فإن مكتب النائب العام في أنقرة، طلب رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الآتية أسماؤهم: «الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي برفين بولدان، نائبا رئيس المجموعة البرلمانية ميرال دانش بشتاش وحقى سروهان أولوتش، ونائب ديار بكر جارو بيلان، ونائبة إسطنبول عن الحزب هدى كايا، ونائب مدينة فان سيزائي تمللي، ونائبة مدينة ماردين برو دوندار، ونائبة مدينة مارسين فاطمة كورتولان، ونائبة مدينة إزمير سربيل كمال بيه بكجوزو».