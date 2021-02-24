وزير الأوقاف يهنئ مفتي الجمهورية بالتجديد في منصبه حتى سن المعاش

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف- الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المد له حتى سن المعاش.وتمنى وزير الأوقاف للدكتور شوقي علام ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.