العراق: خطة خاصة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة خاصة لتأمين زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، والمقررة في الخامس من الشهر المقبل، مشددة على أهمية زيارة البابا إلى العراقيين والتي ستنقل صورة مهمة إلى العالم.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي- في تصريح أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية- إن قيادة العمليات بالتعاون مع مكتب القائد العام باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان، وأن القيادات المسلحة والعمليات المشتركة باشرت بعمليات استباقية وستقوم بعمليات أخرى قبل وأثناء الزيارة، موضحًا أن الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والإعلام.