18 مليار جنيه.. بدء صرف معاشات مارس الاثنين

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر مارس لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بدءً من الاثنين المقبل الموافق 1 مارس 2021، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه.وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ منافذ الهيئة جُهزت لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن، لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الموافق الأول من مارس 2021، ويستمر حتى الثلاثاء 2 مارس، لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه.كما يتم الصرف للشريحة الثانية من المستفيدين والبالغ عددهم 2 مليون و400 ألف مستفيد يومي الأربعاء والخميس، 3 و4 مارس، لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، ثم تليهم الشريحة الثالثة البالغ عددها مليون و700 ألف لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.