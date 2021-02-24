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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يجري المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:17 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أجرى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج المقابلات الشخصية لشباب الباحثين المتقدمين للترشح للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بالقاعة الفرعية بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، الدكتور أحمد عبدالله وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن البرنامج الرئاسي لتأهيل وتدريب الشباب مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٥، والتي عكست مدي اهتمامه بملف الشباب وحرصه علي تأهيلهم علميًا وعملياََ تمهيداََ لتوليهم المناصب القيادية بالدولة، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق، وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الشباب المؤهل للعمل السياسي، الإداري، والمجتمعي، وذلك من خلال اطلاعهم علي أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي، وزيادة قدرتهم على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالمجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد سليمان أن الأكاديمية الوطنية من خلال تفعيل هذا البرنامج تهدف إلى تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة، من خلال تنمية قدراتهم ليكونوا شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي، ووضع الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه تم إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين البالغ عددهم ٣٠ عضو من معاوني الهيئة التدريسية بجميع الكليات، وسيتم اختيار وترشيح أفضل ١٠ شباب ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة بالبرنامج.

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