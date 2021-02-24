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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

تجهيز 2000 عروس.. مستفيدات من «دكان الفرحة» تتحدثن عن المبادرة الرئاسية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:16 م
دكان الفرحة
دكان الفرحة
سمر مدحت
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يوم يلو الآخر، تسعى الحكومة لزيادة المظلة الاجتماعية التي تغطي الفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما في القرى والنجوع، وجاءت مبادرة "دكان الفرحة" التى اطلقها الرئيس السيسي خير دليل على ذلك.

تواصل المبادرة منذ شهور عطاءها، وإدخال الفرحة والسرور على قلب الفتيات اللاتي تقبلن على الزواج من خلال تجهيزهن دون أن يكلفهن الأمر أي عناء حتى تحضيرات الفرح.

وأوصى الرئيس السيسي بمساعدة ٢٠٠٠ عروس، بحسب محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، الذي أشار إلى أنه سيتم تزويج ١١ فتاة الخميس المقبل.

وأوضح أن المبادرة دخلت مرحلتها الثانية، بدعم الصندوق الذي يمثل دورًا بين الدولة والجمعيات الأهلية، موضحًا أنه تم إنشاء ما يسمى بدكان الفرحة لزواج اليتيمات، وتوفير ٦٠٠ ألف قطعة ملابس جديدة للمحتاجين.

ولم تكن المرة الأولى التي يتم فيها إدخال الفرحة على قلوب الفتيات المقبلات على الزواج، فقد تم تجهيز أعداد كبيرة منهن في وقت سابق، "الدستور" حاورت بعضهن بشأن تلك المبادرة.

مي أنور، من محافظة الفيوم، توفى والدها قبل 7 سنوات، وترك للأم حملا ثقيلا بسبب كون الابنه مخطوبة ومقبلة على الزواج، قالت: " عبء كبير على والدتي خصوصًا أن والدي متوفي ومطلوب تجهيزي".

اتجهت الأم والعروس صاحبة الـ21 عاما، والتي تدرس في الصف الثاني بكلية التمريض، إلى جميعة صلاح الدين، في محاولة للحصول على مساعدة لتجهيز الفتاة، تقول الأم: "بعتوا استعلموا عننا وعرفوا أننا نستحق وبعتولنا نروح نستلم".

علّمت الأم بعد الوصول لاستلام الأجهزة الكهربائية وعدد من أدوات المنزل الأخرى، والمفروشات، أن الجمعية لم ترسل لهم هذه الأجهزة وإنما كانت مجرد حلقة وصل بينهم وبين صندوق تحيا مصر في إطار مبادرة "دكان الفرحة".

"روحنا حفلة الرئيس واستلمنا الأجهزة"، تقول "مي" موضحة أنها في حفلة مهيب ووسط فرحة عارمة، تسلمت جهاز نجلتها المتمثل في "الثلاجة والغسالة والبتوجاز بالإضافة إلى خلاط وطقم خاص بالطهي ومفرش وبطانية"، وتم إتمام الزواج.

أما منار سعيد،18 عامًا، تقطن في السويس، توفى والدها وهي صغيرة، ووالدتها مريضة، فكان عليها أن تجهز نفسها دون مساعدة أحد.

قالت: "تعاني أسرتي من ظروف معيشية صعبة خاصة بعد وفاة والدي، فأشقائي لا يستطيعون تحمل مصاريف البيت، لكن تواصلت مع إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للتضامن التي جهزتني".

واختتمت: "رأيت الفرحة في عين أمي، بمجرد تواصل الجمعية معنا، كان جوازي سيتأجل لولا المبادرة، اشكر الرئيس السيسي".

إيمان أحمد، 18 عامًا، تمت خطبتها منذ ثلاث سنوات، وبسبب عدم قدرتها على تجهيز عفش الزوجية يتم تأجيل الفرح، قالت والدتها ليلة محمد إبراهيم،:كنت أتمنى اليوم الذي يأتي وتستطيع فيه تجهيز ابنتى.

أوضحت: تفاجئت بتواصل إحدى الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن ووسيط في مبادرة دكان الفرحة، ووعدنى بالتكفل بجزء كبير من مصروفات الزواج.

وتابعت: "الجمعية بمثابة المنقذ ويد العون لأسرة تعانى الشديدة من عدم القدرة على الوفاء بمصروفات زواج ابنتي التي طالما حلمت بيوم زفافها، "ربنا يكتر المبادرات دي ويجعلها باب لستر كتير من البنات والشباب".

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