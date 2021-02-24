إشادة هندية بمشروع «عين القاهرة» العجلة الأكبر في أفريقيا

أشادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الاربعاء بمشروع عين القاهرة، حيث وصفته بأنه أكبر عجلة في إفريقيا تظهر لأول مرة في مصر عام 2022.وتابعت الصحيفة: تستعد إفريقيا لاستقبال أكبر عجلة في مصر العام المقبل، حيث تهدف "عين القاهرة" كما يطلق عليها، إلى إعادة عاصمتها إلى خريطة السياحة، كما تعد العجلة الأكبر في إفريقيا، هي أيضًا خامس أكبر عجلة في العالم (بعد عجلات في لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة).وأضافت الصحيفة: ان مشروع عين القاهرة سوف يوفر إطلالة رائعة على مدينة القاهرة من الأعلى لمسافة تصل إلى 50 كم، حيث ستوفر اطلالة على هرم الجيزة الشهير وأبو الهول، فيما تنفق الحكومة مبلغًا ضخمًا قدره 31 مليون دولار في المشروع الذي سيضم 48 كابينة.وتابعت الصحيفة أن المشروع أكثر بكثير من مجرد عجلة، إنه مركز ترفيهي كامل يضم مطاعم ومرفأ وقاعة أحداث ومقاهي. تأمل وزارة السياحة المصرية أن تجتذب العجلة أكثر من مليوني ونصف زائر سنويًا.