سفير الفلبين: نتطلع لتحقيق التعاون المشترك مع محافظة الإسماعيلية

قال سولبيشيو كونفيادو سفير الفلبين بالقاهرة، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، إن مصر والفلبين متشابهان في بعض الأمور خاصة فيما يتعلق بالتعداد السكاني، وإن هناك سلعًا كثيرة يمكن أن يتم من خلالها رفع معدلات التبادل التجاري، مثل السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وبعض الحاصلات الزراعية.وأشار السفير الفلبيني، إلي تطلعه لتحقيق التعاون المشترك بين الفلبين ومحافظة الإسماعيلية، لافتا إلى حرص دولته على توطيد الروابط مع الدولة المصرية التي تشهد إنجازات ومشروعات عملاقة.جاء ذلك خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، حيث استقبله اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والوفد المرافق له، منذ قليل، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وأيضًا توطيد العلاقات الثنائية.رافق المحافظ السفير الفلبيني، في جولة بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، لتفقد الانجازات والمشروعات التي تشهدها المحافظة، خلال الفترة الحالية.واستقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.وعبر اللواء شريف بشارة، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة سفير دولة الفلبين لمدينة الإسماعيلية، التى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، موضحا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر والفلبين، وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات الخاصة بدعم العلاقات بين البلدين، وكذلك الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التى حدثت بمحافظة الإسماعيلية مؤخرا، كما تمت الإشارة إلى أهمية المنطقة الصناعية الواعدة بالمحافظة.ومن جانبه، أعرب سفير دولة الفلبين، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة مدينة الإسماعيلية الهادئة، لافتا إلى وجود علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصه على تقوية روابط الصلة مع مصر.وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية.