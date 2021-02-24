وزيرة البيئة: العالم يتجه الآن إلى فكرة الرجوع للطبيعة

أشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أهمية التعاون مع وزارة الثقافة لتنظيم معرض الطبيعة والثقافات المحلية، والذى تم تنظيمه منذ عامين بمحمية وادي دجلة، وضم كافة الثقافات المحلية بكافة المحميات الطبيعية، مؤكدة أن الهدف من ذلك المعرض توصيل رسالة فحواها أن أساس الثقافات المحلية هو العودة للطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية ويستطيع السكان المحليين تحقيق عائد مادى من داخل المحمية.وأكدت وزيرة البيئة، أن العالم يتجه الآن إلى فكرة الرجوع للطبيعة، وتسعى الوزارة لكى تكون مصر من أولى دول العالم فى تحقيق مبدأ التصالح بين الإنسان والطبيعة وهذا أساسه المحميات الطبيعية.واتفقت الوزيرتان على إطلاق مبادرة "ثقافتك من بيئتك" يتم توظيفها لخدمة القضايا البيئية وفقا لخطة زمنية محددة ويتم شهريا تناول موضوع بيئي معين، كما تم الاتفاق على سرعة إعداد خطة عمل بداية من شهر مارس حتى ديسمبر من العام الجاري يتم فيها تسليط الضوء على عدد من الموضوعات البيئية وتشمل منظومة المخلفات الجديدة والمخلفات الإلكترونية والمحميات الطبيعية والبلاستيك وتقديم مقترحات حول كيفية التوعية بها بطريقة مبسطة وعلى نطاق أوسع.وذلك خلال عقد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا لمناقشة وتبادل الأفكار والآراء بين الوزارتين حول أوجه الدعم للنهوض بالتوعية لكل فئات المجتمع بالقضايا البيئية وبحضور القيادات المعنية من الوزارتين.