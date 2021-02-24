بلغاريا تسجل 1800 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 الساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 240 ألفا و391 حالة.وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 45 وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9978 حالة.وأضافت أن 160 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها وتجاوز إجمالي المتعافين حتى الآن 200 ألف متعاف.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 28 ألفا و913 شخصا منهم 4037 مريضًا بالفيروس يحتاجون لتلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 349 في وحدات العناية المركزة.