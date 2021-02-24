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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 42 مسلحا من طالبان بإقليم قندهار

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء أن 42 مسلحا من حركة طالبان قتلوا في مناطق "ميانشين"
و"بانجواي" و"أرغندب" بإقليم قندهار، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، بدعم من سلاح الجو، شنت عملية في ثلاث مناطق بإقليم قندهار جنوب البلاد.

وخلال الاشتباكات، قتل 42 مسلحا من طالبان وأصيب ثمانية آخرون أيضا وتم تدمير معقل الجماعة وأربع درجات نارية وبعض من أسلحتهم وذخائر في العمليات.

يأتي ذلك بعد مقتل رجل شرطة وإصابة أربعة آخرين في هجوم لطالبان في منطقة نورجارام بإقليم نوريستان، الليلة الماضية.

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