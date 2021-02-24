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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية تناقش خطة مواجهة كورونا خلال الامتحانات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، على وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاهد الجامعة بضرورة الانتهاء من مراجعة كافة الإجـراءات الاحترازية اللازمة استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى، والتأكيد على الالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أكد رئيس الجامعة على إمكانية تقديم الطلاب طلبات اعتذارًا عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول فى ظل جائحة كورونا وذلك على النحو التالى:

ـ فى حالة التخوف من الإصابة بفيروس كورونا: يقوم الطالب بالإعتـذار عــــن أداء امتحانـات الفصل الدراسى الأول كاملًا قبل بدء الامتحانات مع الإحتفاظ بالتقدير.

ـ فى حالة الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات: يقوم الطالب بالإعتذار عن المواد التى تلى الإصابـة فقط مع الإحتفاظ بالتقدير فيها مع تقديم شهادة معتمدة مــن المستشفـى الجامعى بتأكيد الإصابة.

ـ علمًا بأن المواد المعتذر عنها الطالب وتم قبول عذره لأى سبب يأخذ الطالب فيها فرصة كاملة حسب الفرقةطبقًا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المعتمدة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمى شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة عن الخطة العامة التى تتخذها جامعة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال عقد الامتحانات ومنها إقامة 4 ورش عمل بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة لتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية، وتوفير المواد اللازمة من مطهرات وكواشف الحرارة وتطهير قاعات الإمتحانات ودورات المياه والتهوية الجيدة، ومراعاة التباعد الكافى بين الطلاب، وإرتداء الكمامات طوال فترة الإمتحانات من كافة المتواجدين، وتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس للمرور على لجان الإمتحانات لمراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازيـة، كذلك عرض آلية التعامل الطبى مع حالات الإشتباه والإصابة.

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