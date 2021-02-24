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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للمرأة» يهنئ الفائزات بجائزة هيئة الرقابة المالية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:15 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
محمد الشريف
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هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، السيدات الفائزات بجائزة هيئة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزًا لعام 2020 فى مجال العمل بأنشطة سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة والتأمين وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.

وأعربت مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح المرأة المشهود فى القطاع المالي، مؤكدة أنهن يمثلن نموذج ومصدر إلهام للعديد من النساء، مشيدة بدور الهيئة فى دعم وتمكين المرأة والسعى للمساواة بين الجنسين طبقًا لقرار الهيئة رقم 205 لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، متمنية لجميع السيدات دوام النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن السيدات الفائزات بجائزة الرقابة المالية هن إيمان إسماعيل عن نشاط التأجير تمويلي، وريهام فاروق عن نشاط التمويل متناهي الصغر، وغادة حمودة عن نشاط سوق المال، وغادة شمس عن نشاط التخصيم، وميرفت عامر عن نشاط التمويل العقاري، وهديل عبد القادر عن نشاط التأمين، وياسمين نجم عن الشركات المقيدة بالبورصة.

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