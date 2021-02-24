غرفة التجارة العربية البرازيلية تعتزم افتتاح مكاتب في مصر والسعودية

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عزمها افتتاح مكاتب دولية في مصر والمملكة العربية السعودية؛ لتعزيز حضورها في الدول العربية، ومواصلة الإسهام في تطوير التعاون التجاري بين الدول العربية والبرازيل.وذكرت الغرفة -في بيان اليوم الأربعاء- أن افتتاح المقرات الجديدة في البلدين تهدف إلى مساعدة الشركات ومجتمع الأعمال في الدول العربية والبرازيل على إبرام الشراكات الثنائية، وتوسيع نطاق الدعم الفني الذي تقدمه الغرفة لتلبية متطلبات الشركات ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه أعضاء الغرفة والعملاء، لتمكينهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية.وأضافت ستمهد المقرات الدولية الجديدة الطريق أمام تكوين فهم أوسع للأسواق المحلية، وتعزيز التوعية بالتطورات والاتجاهات الجديدة لتسهيل توقيع الشراكات في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك الابتكار والتكنولوجيا والمُنتجات الجديدة.من جهته.. قال رئيس الغرفة روبنز حنون: "إن هذه الخطوات ستعطي دفعة قوية تعزز تنافسية أعضاء الغرفة، وتحقق العديد من المزايا الاقتصادية لأسواق الدول العربية والبرازيل"، متوقعًا أن تشهد الأنشطة التجارية بين الشركاء والأطراف المعنيين زخمًا أكبر مع افتتاح المزيد من مكاتب الغرفة في الدول العربية في إطار التزامنا بتقديم الحلول التي تسهم في تخفيض التكاليف وتسريع وتيرة عمليات وإجراءات التصدير والاستيراد.وأضاف: "أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودنا لتعزيز أواصر التعاون التجاري بين الدول العربية والبرازيل، وتشكل المكاتب الجديدة منصات للاجتماعات وقنوات للاتصال بين رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين بالدول العربية والبرازيل، حيث تتيح مرافقها عقد اجتماعات الأعمال والمحادثات الثنائية والفعاليات التجارية وغيرها".وتابع: "أن تواجد مكاتبنا في أبرز الأسواق العربية يقرب المسافة أكثر بيننا وبين أعضاء الغرفة، ويتيح لنا أن نعزز خدماتنا ونقدم لهم الدعم اللازم لتجاوز التحديات".وتتيح المكاتب الدولية خدماتٍ نوعية، تشمل تحديد شركاء وفرص الأعمال؛ وتنفيذ دراسات الجدوى وتحاليل آفاق الاستثمارات؛ وتقديم الاستشارات الجمركية، والترويج لخدمات ومنتجات أعضاء الغرفة في وسائل الإعلام العربية والبرازيلية، والمساعدة في تنظيم المعارض التجارية وتسهيل اللقاءات والتواصل بين الشركات والبعثات التجارية.وتسهم هذه المقرات في بناء علاقاتٍ أكثر متانة بين الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية العربية والبرازيلية، وإصدار الشهادات وتوفير خدمات الترجمة العربية - البرتغالية.