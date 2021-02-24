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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هالة صدقي ومحمد ثروت ضيوف الحلقات المقبلة من «واحد من الناس»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:14 م
هالة صدقي ومحمد ثروت
هالة صدقي ومحمد ثروت
منار إبراهيم
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يحل كلا من الفنانة هالة صدقة والفنان محمد ثروت ضيوف على الحلقة المقبلة من برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي على شاشة الحياة.

ومن المقرر إذاعة حلقة الفنانة هالة صدقي يوم الجمعة، بينما تذاع حلقة الفنان محمد ثروت السبت في تمام العاشرة مساء.

وكان عمرو الليثي استضاف الحلقة الماضية الفنان صلاح عبدالله وأسرته في "واحد من الناس" وتتناولت الحلقة ولأول مرة كشف أسرار وكواليس خاصة من حياة الفنان صلاح عبدالله وظهور خاص لأفراد أسرته، وتحدث عن بدايته الفنية والمحطات المهمة في حياته، وعلاقته بأسرته وأحلامه ومشاريعه المستقبلية.

ويذاع برنامج "واحد من الناس" الأسبوع المقبل في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة.

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