الشرطة العراقية: القبض على 3 متهمين بالإرهاب في كركوك
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:13 م
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أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في محافظة كركوك شمال البلاد.
وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت، وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، من القبض على 3 متهمين مطلوبين قضائيًا وفق المادة (14) إرهاب، وذلك بعد ورود معلومات عن تواجدهم في منطقة الحرية في كركوك.
وأشارت إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت، وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، من القبض على 3 متهمين مطلوبين قضائيًا وفق المادة (14) إرهاب، وذلك بعد ورود معلومات عن تواجدهم في منطقة الحرية في كركوك.
وأشارت إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.