الشرطة العراقية: القبض على 3 متهمين بالإرهاب في كركوك

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في محافظة كركوك شمال البلاد.وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت، وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، من القبض على 3 متهمين مطلوبين قضائيًا وفق المادة (14) إرهاب، وذلك بعد ورود معلومات عن تواجدهم في منطقة الحرية في كركوك.وأشارت إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.