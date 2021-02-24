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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل القافلة التموينية 241 لشمال سيناء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:13 م
قوافل تموينية
قوافل تموينية
صلاح عامر
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أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بالقافلة التموينية رقم 241 لمحافظة لشمال سيناء، بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد، لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات بين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة بلغت 6 سيارات ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.

وقال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء لـ"الدستور"، إن القافلة التموينية رقم 241 تضمنت ضخ 72 طن طن أرز تمويني معبأ ليطرح بسعر 8 جنيهات، بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، فيما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي للسكر 90 يوما، والزيت التمويني 120 يوما، وللأرز 60 يوما.


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