العراق: القبض على أحد العناصر الإرهابية في الموصل

أعلنت قيادة شرطة نينوى القبض على أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في الموصل.وأوضحت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن قوة مشتركة من مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى واللواء الـ73 التابع للفرقة الـ15 جيش عراقي وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تم القبض على الإرهابي ( ه م ص ا) الذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى "المعسكرات العامة" خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل.وأضافت أنه تم القبض عليه في سيطرة زمار المشتركة التابعة لناحية زمار شمال غرب مدينة الموصل.