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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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مازالت عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وبالأخص بموقع " جوجل " من قبل الطلاب وأولياء الأمور، عن تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

وعن موعد امتحانات الصف السادس الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، لذلك أطلقت الوزارة هذه النماذج لمساندة وتدريب طلاب الصف السادس الإبتدائي قبل أداء الامتحانات، وذلك بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعليق الدراسة بكافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.

ولأن عمليات البحث مستمرة على محركات الإنترنت من قبل طلاب الصف السادس الإبتدائي وأولياء الأمور، يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الإبتدائي 2021

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط لتحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، لتخفيف الوقت والعبء على أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الإبتدائي، لمساعدتهم وتدريبهم مباشرة قبل أداء امتحاناتهم، ومن المقرر كشفت مؤخرًا وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف السادس الإبتدائي للفصل الدراسي الأول 20202021، حيث أكدت ان بداية الامتحانات من يوم 27 من شهر فبراير 2021 ومستمرة ليوم 9 من شهر مارس القادم 2021.

رابط تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الإبتدائي، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنا.

امتحان موحد للصف السادس الابتدائي

ووفقًا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات ستكون في ورقة واحدة فقط ومجمعة لأسئلة الامتحانات المقبلة، وذلك بسبب الأزمة التي واجهت الدولة، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح أكثر شراسة وأسرع في الانتشار عن السابق، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا القاتل.

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