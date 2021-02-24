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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ووصول 25 رحلة داخلية بمطار أسوان طوال اليوم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:09 م
جريدة الدستور
محمود السعدي
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تشهد صالات السفر والوصول الداخلية بمطار أسوان الدولي، طوال اليوم الأربعاء، انطلاق ووصول 25 رحلة جوية داخلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تابعين لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كافة صالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

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