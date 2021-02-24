سفر ووصول 1250 راكبا بمطار الأقصر اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الداخلية بمطار الأقصر الدولي، طوال اليوم الأربعاء، سفر ووصول 1250 راكب من مختلف الجنسيات عبر 20 رحلة سياحية تابعين لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كلافة صالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.