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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسجل 2005 إصابات جديدة و37 وفاة بكورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
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سجلت وزارة الصحة النمساوية 2005 إصابات و37 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ارتفاع جديد منذ عدة أسابيع.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 446 ألفا و834 حالة، تعافى منهم 423 ألفا و14 حالة، بينما توفى 8 آلاف و434 حالة.. مضيفا أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 1362 حالة منها 271 حالة في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن إجمالي الحالات النشطة حاليا 13 ألفا و32 حالة وأن عدد الفحوصات اليومية 42 ألفا و385 فحصا، مشيرا إلى أن عدد المتلقين للقاح كورونا بلغ 535 ألفا و870 شخصا.

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