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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«رصاصة» تُصيب جندي إسرئيلي داخل قاعدة عسكرية في غور الأردن

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:04 م
جريدة الدستور
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أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة داخل قاعدة عسكرية في غور الأردن.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن المتحدث قوله، إن الجندي -الذي يخدم في وحدة قتالية- أصيب بجروح خطيرة في رأسه، داخل الموقع العسكري «تيفيتس» بمنطقة غور الأردن، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنه تم العثور على الجندي من قبل رفاقه الذين اعتقدوا أن جروحه ناجمة عن رشق الحجارة، ولكن عند وصوله إلى المستشفى قرر الأطباء أنه أصيب برصاصة، مؤكدا أن الشرطة العسكرية باشرت بالتحقيق، لمعرفة أسباب الحادث.

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