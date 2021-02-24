التضامن: بدء حصر الأطفال المتسربين من التعليم بقرى «حياة كريمة»

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه بدء حصر الأطفال المتسربين من التعليم بقرى حياة كريمة لإنشاء مدارس مجتمعية لهم.وأوضحت أن التعليم المجتمعي بقرى حياة كريمة يعد شيئا إيجابيا، حيث تسعى الوزارة لتغطية نفقات التعليم المجتمعي لكل أطفال القرى الأكثر فقرا، بدلا من وجودهم في الدعم " تكافل وكرامة ".وأضافت القباج، فى تصريحات صحفية، أن الاستثمار في البشر هو أهم محاور عمل وزارة التضامن الإجتماعي فى مبادرة حياة كريمة، من خلال تقديم خدمات التعليم المجتمعي والمساهمة في رصد الأطفال خارج نطاق التعليم أو من تسربوا من التعليم، وتخطي سن الإلتحاق بالمدرسة النظامية، أي أصبح عمرهم 9 أو 10 سنوات ولم يلتحقوا بالمدارس، في هذه الحالة يتم إدراجهم في المدارس المجتمعية.ولفتت إلى أن المدارس المجتمعية يتم إنشاؤها في القرى والنجوع التي ليس بها مدارس للتعليم الأساسي لاستيعاب الطلاب لمن تجاوز أعمارهم سن التعليم النظامي ولم تتجاوز أعمارهم 14 سنة، كما أن سن الالتحاق بها من 7 سنوات وحتى 14 سنة، مؤكدة أنه سيتم إنشاء المدارس المجتمعية في قرى حياة كريمة حسب احتياجات كل قرية والعزب والنجوع التي تفتقر للمدارس النظامية.وأكدت أن المدارس المجتمعية تكون عبارة عن فصل أو فصلين، موضحة أن الفصل الدراسي يستوعب 20 طالبا، يتم إنشاؤه داخل جمعية أهلية أو جمعية زراعية، أو جمعيات تنمية المجتمع، بالتنسيق بين وزارتي التضامن والتربية والتعليم.وأشارت إلى أن الوزارة وفرت دعم غذائي ونقدي للأسر الأفقر لهؤلاء الأطفال، كما دعمت 34 ألف طالب للتعليم المجتمعي خلال الفترة الماضية بالشراكة مع مؤسسة أهلية، مؤكدة أن إجمالي المدارس المجتمعية بلغت 2100 مدرسة حتى الآن.