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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: نسعى أن تكون مصر من أولى الدول في التصالح بين الإنسان والطبيعة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:04 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة على التواصل مع كافة الثقافات الموجودة في 30 محمية طبيعية تتعدد بها الثقافات بتعدد سكانها المحليين، مستدلة بحملة "صفط تراب.. البداية"، والتي نفذتها وزارة البيئة ويتم تطويرها بسواعد شباب القرية.

وأشارت فؤاد إلى حملة "اتحضر للأخضر" التى استهدفت الوصول لكافة فئات المجتمع بصورة أشمل وتتناول كافة القضايا البيئية على مدار ثلاث سنوات، حيث يتم اختيار موضوع بيئي يمس المواطن والتعريف به، ودور الوزارة والمواطن لحل المشاكل البيئية، وكذلك "حملة جميلة يا مصر" والتى تسعى وزارة البيئة لإطلاقها قريبا وهى منبثقة من حملة "اتحضر للأخضر" وتهدف إلى التعريف بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية، ودور المواطن فى تلك المنظومة والتعريف بقانون المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية التعاون مع وزارة الثقافة بحملة "جميلة يا مصر" فى توجيه الرسائل الخاصة بتلك الحملة للمواطنين بصورة أفضل، مؤكدة على النجاح الكبير الذى حققته حملة "إيكو ايجيبت" والتي استهدفت ربط الإنسان بالطبيعة من خلال التعريف بالمحميات الطبيعية والأنشطة التي يمكن ممارستها بكل محمية والسكان المحليين بها وما تتميز به كل محمية وأماكن الإقامة فيها.

وحول أوجه التعاون بين الوزارتين في التوعية بالقضايا البيئية الأخرى، أوضحت فؤاد أهمية تناول موضوعات بيئية ليست نمطية بهدف تحفيز المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة، مشيرة الى إمكانية البدأ بالمخلفات الإلكترونية للتعريف بكيفية جمعها والتخلص الآمن منها والتعريف بالتطبيق الإلكتروني "E-Tadweer"، والذي من خلاله يتم تعريف المواطن بالأماكن التى يمكن التوجه لها وتسليم تلك المخلفات ويتم استبدالها بنقاط لتحفيزه، حيث تستعد وزارة البيئة قريبا لإطلاق إعلامية عن المخلفات الإلكترونية، وكذلك موضوع التوعية بالحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وهناك فئة كبيرة من المواطنين تعمل على هذا الموضوع مثل منطقة الزمالك، حيث يوجد بها 120 محلا استبدلت البلاستيك أحادي الاستخدام بالورق والقماش، مؤكدة على السعي لتعميم تلك التجربة في أماكن آخرى.

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