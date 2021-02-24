تأجيل محاكمة «خلية المرابطين» لـ27 مارس حتى حضور المتهمين

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي لجلسة 27 مارس.تعقد الجلسة برئاسة المستشار المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبدالله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي بعد أن انفصل عن أيمن الظواهر زعيم تنظيم القاعدة.ووجهت للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوي تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة، وضمت الدعوى التي تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبدالله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد أحمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد، عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد عضو التنظيم "هارب"، والمتهم الخامس أحمد محمد توفيق زوج أخت هشام عشماوي "محبوس".