73 ألف سائح أوكراني في شرم الشيخ خلال مارس

كشف رامي رزق الله، عضو غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أنه مع أخر أسبوع فى شهر فبراير الجاري وصولا لشهر مارس حتى الموسم الصيفي، ستكون هناك زيادة ملحوظة في أعداد الرحلات الوافدة على مطار شرم الشيخ مقارنة بالفترة الماضية، فقد أعلنت كبرى شركات الطيران عن زيادة في تشغيل الرحلات للمدينة.وأضاف رزق الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيصل من السوق الأوكراني خلال شهر مارس 406 رحلا بمتوسط 180 سائح على الطائرة الواحدة، ليصل إجمالي أعداد السائحين الأوكران خلال الشهر المقبل نحو 73 ألف سائح، إذ أعلنت شركة "سكاي أب" عن تشغيل 153 رحلة لشهر مارس، في حين معدلهم بنهاية فبراير 91 رحلة، كما ستشغل شركة خطوط الطيران الأوكراني 108 رحلات، في حين وصل معدل‏ ‏تشغيلهم خلال شهر فبراير 84 رحلة، كما ستقوم شركة "أزور أير" الأوكرانية بتشغيل 145 رحلة لشهر مارس مقارنة بـ83 رحله خلال شهر فبراير.