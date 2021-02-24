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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هالة صدقي ضيفة «واحد من الناس» على «الحياة» الجمعة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:01 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تحل النجمة الكبيرة هالة صدقي، ضيفة على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل.

و تفتح الفنانة الكبيرة قلبها وتكشف عن تجربتها بمسلسل (ليه لا)، والذى يعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرا، في دور أم الفنانة أمينة خليل ولم تخشى من قيامها بدور الأم.

كما تتحدث عن أسرتها وأسرار عائلية تكشفها لأول مرة عن أخيها الوحيد باسم، ووالدتها "ناظرة المدرسة " وكيف أثرت فى حياتها وأسباب الخلاف مع زوجها، وصفة "الجدعنة" المشهور بها لدرجة أن زوجها  على الرغم من الخلاف بينهما كتب على صفحته " العظيمة هالة صدقي أم أولادي.. أشكرك لأنك أنقذت حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول". 

كما تتطرق الحلقة إلى سعادتها عندما علمت أنها حامل فى تؤام " سامى ومريم "، كما تتحدث عن هالة  صدقي الام فى البيت وتعاملها مع التوأم، وتجيب على السؤال الصعب هل أخذت حقنة "فيلر" من أجل مسلسل عفاريت عدلي علام مع النجم عادل امام، وهل تمنت على الجانب الآخر أن تكون راقصة باليه، وكذلك عن أقرب الشخصيات الى قلبها والتي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، وعن خوضها تجربة الإنتاج بمسلسل "جوز ماما " مع الراحل طلعت زكريا وهل نجحت أم فشلت.

كما تتحدث عن تجربتها العالمية من خلال فيلم بريطاني مع المخرج السوري أنور قوادري، كما تتحدث عن عشقها للكلاب، وهل صراحتها الزائدة كانت سبب في أنها خسرت العديد من الأدوار والمشاركة في العديد من الأفلام.

كما عن مشاريعها المستقبلية وهل هناك أعمال درامية في شهر رمضان المقبل، ويذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة المقبلة على شاشة الحياة.

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