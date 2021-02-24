الأعلى للثقافة يناقش «قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل» غدًا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس ومقررها الدكتور السيد الحسيني، ندوة تحت عنوان "قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل"، وذلك في تمام الخامسة من مساء غد الخميس، بقاعة المجلس.ومن المقرر أن يشارك بها الدكتورة فيروز محمود حسن، ويتحدث حول أبعاد المشكلة السكانية، والدكتور عبد المسيح سمعان ويتكلم عن التربية السكانية، والدكتور السيد الحسيني متحدثا حول أعراض المشكلة السكانية ومقترحات الحل ودور الفرد والدولة، ويدير الندوة الدكتور السيد الحسيني مقرر اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي: