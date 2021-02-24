محلل تركي: حكومة «العدالة والتنمية» تتستر على إخفاقاتها بسلطة استبدادية

قال المحلل السياسي التركي، حسين تشيتشاك، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تحاول التستر على إخفاقاتها في السياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد بسياسات سلطوية وشعبوية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية.وأضاف تشيتشاك: أن تركيا تتحول إلى ديمقراطية مهيمنة، تعمل ظاهريًا مثل الديمقراطية الليبرالية، حيث تُجرى الانتخابات، وتأتي الإدارة إلى السلطة عن طريق الانتخابات.وتابع: "تستمر الحكومات في الحفاظ على سلطتها بشكل كامل من خلال تقييد المؤسسات الدستورية، والضغط على المعارضة، والقيام باعتقالات. الحريات الديمقراطية محدودة. ولتحقيق هذه الغاية تجرى انتخابات مستمرة ودورية لدعم صورة الديمقراطية الليبرالية المزيفة".و أشار المحلل السياسي إلى أنه قد يلعب المراهقون دورًا في مستقبل تركيا، فهم جيل حاسم فيما يتعلق بمستقبل تركيا، مشيرا إلى أن أردوغان يحاول إسكات هذا الجيل عمدًا.