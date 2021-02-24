كيف تهتم الحكومة بعودة القطن المصري لسابق عهده؟

خطة للنهوض بصناعة القطن



تطوير معهد بحوث القطن



تربع القطن المصري على عرش أفضل أنواع الذهب الأبيض في العالم لمئات السنين، لكن لم تكتمل قصة النجاح وتضاءلت المساحة المنزرعة وتراخى قطاع العزل والنسيج، ومع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت توجيهاته للحكومة بوضع خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، "الدستور" تستعرض خطة إعادة القطن المصري إلى مكانته.وجه الرئيس السيسي، بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن، وإعادته إلى سابق عهده، واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل للمنظومة بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك إقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن وتوفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.وشهد عام 2017 تراجعا كبيرا في المساحة المنزرعة بمحصول القطن ووصلت إلى نحو 216 ألف فدان فقط، لتكون المساحة الأقل تاريخيا فى زراعة القطن منذ أدخله محمد على، وعمم زراعته حتى أصبح واحدا من المحاصيل الأستراتيجية، والذي وصل خلال منتصف القرن الماضى إلى مليونى فدان ويمثل أكثر من %70 من إجمالى صادراتنا للعالم.عملت الحكومة على إعادة زراعة القطن وزيادة مساحته، وفي نفس الوقت قررت استغلال الانتاج في صناعة الغزل والنسيج، ففي عام 2019 وضعت خطتها لتطوير قطاع العزل والنسيج للنهوض بصناعة القطن، باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه من خلال تطوير محالج ومراكز تجميع وتداول الأقطان،وتطوير عملية التجهيز والصباغة للوصول إلى 7 أضعاف القيمة التصديرية للأقطان طويلة التيلة، بجانب تحديث منظومة التجارة والتداول للقطن من خلال "المزادات".وبدأت عملية التطوير في محافظتي الفيوم وبني سويف في 2019 وتمت إضافة محافظتي الشرقية والبحيرة إليهما في 2020، ويتضمن مشروع التطوير دمج شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة وعددها 32 شركة لتصبح 10 شركات فقط، مع ميكنة نظم العمل ضمن مشروع التحول الرقمي".اهتمت الدولة بدعم مركز البحوث بمعهد بحوث القطن، وقال هشام مسعد، مدير المعهد، إن الدعم الذي يلقاه المركز في عهد الرئيس السيسي لم يحدث من قبل، موضحًا: كنا نصدر 85% من القطن كمادة خام ولكن مع تعدد المشروعات سيتم الاعتماد عليه في التصنيع المحلي، مما سيزيد أرباحه إلى 400%.وتسعى الحكومة لمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية.