«الدولي للنقل الجوي» يبدأ اختبار بطاقة «إياتا للسفر» في إفريقيا

كشف ألكسندر دى جونياك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، عن بدء اختبار بطاقة "إياتا للسفر" داخل القارة الإفريقية، حيث وقع الاختيار على شركة الخطوط الجوية الرواندية، وذلك لكثرة استخدامات الشركة منتجات اتحاد النقل الجوي الدولي باعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للمعلومات حول متطلبات الدخول، لافتًا إلى أنه سيمنح جواز سفر "IATA" للحكومات ذات المصداقية والثقة لإعادة فتح حدودها رغم أن الركاب القادمين يمتثلون تمامًا لجميع متطلبات الاختبار أو التطعيم ضد كورونا.وأضاف دي جونياك: "يحتوي تطبيق الاختبار على مجموعة من الميزات، بما في ذلك سجل لمراكز الاختبار والمختبرات عند نقطة المغادرة أو الوصول، والتي يمكنها إجراء اختبار COVID-19 وفقًا لنوع الاختبار المطلوب للرحلة".وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي: "سيقوم عملاء طيران رواند المشاركون في التجربة بإنشاء جواز سفر رقمي يتحقق من أن اختبار كورونا أو التطعيم قبل الرحلة يفي بمتطلبات الوجهة التي يسافرون إليها، كما سيتمكن عملاء شركة الخطوط الرواندية أيضًا من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم الخاصة بهم بشكل آمن مع السلطات المشاركة وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم لضمان رحلة سلسة وسلسة".وفي نفس السياق، قالت إيفون مانزي ماكولو، الرئيس التنفيذي لشركة طيران رواند: "تفخر شركة رواند للطيران بكونها أول شركة طيران إفريقية تختبر بطاقة سفر إياتا، والتي يمكن أن تعزز جميع إجراءات وبروتوكولات الصحة والسلامة التي وضعناها لاستعادة ثقة العملاء للطيران مرة واحدة".وأضافت: "ستصبح الخطوط الجوية الرواندية أول شركة طيران أفريقية تختبر بطاقة سفر IATA لتمكين السفر الدولي بأمان وسلس، حيث من المقررأن تبدأ شركة الطيران تجربة مدتها ثلاثة أسابيع في أبريل للعملاء المسافرين بين كيغالي ونيروبي في كينيا".وأوضحت شركة النقل الوطنية في رواندا: "أن بطاقة السفر هي عبارة عن منصة رقمية للركاب للتحقق بسهولة وأمان من امتثالهم لاختبار COVID 19 أو متطلبات السفر للقاحات، ما يمنح الحكومات الثقة لإعادة فتح الحدود".الجدير بالذكر أنه تم تطوير المنصة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهو الاتحاد التجاري لشركات الطيران حول العالم، وقد تم تصميم المنصة بحيث تتكامل مع التطبيقات الخاصة بشركات الطيران، بحيث يفهم المسافرون جوًا بسهولة ما يبحثون عنه ويحتاجون إليه قبل السفر.